Politie verhuist tijdelijk naar gemeentehuis ADA

09 januari 2019

Door werkzaamheden in het politiekantoor Wijk Borsbeek, verhuizen de agenten tijdelijk naar een kantoor in het gemeentehuis. Het kantoor Wijk Borsbeek zal niet toegankelijk zijn van woensdag 16 januari tot en met maandag 28 januari. De openingsuren van het kantoor in het gemeentehuis zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 12 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur. Ook telefonisch blijft de politie in de namiddag beschikbaar.