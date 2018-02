Personeel Carrefour staakt tegen ontslagen 09 februari 2018

02u40 3

Wie gisteren boodschappen wilde doen in de Carrefour in Borsbeek, was eraan voor de moeite. Vakbonden ACV en BBTK hadden het warenhuis afgesloten en staakten tegen de aangekondigde herstructurering. Bij de winkel in Borsbeek dreigen tien banen te verdwijnen. "Onbegrijpelijk. Deze winkel heeft sowieso al erg lage loonkosten in vergelijkingen met andere hypermarkten en deze winkel maakt ook nog eens winst", vertelt Marc Peeters (60). De directie wil meer inzetten op zelfscan waardoor er minder nood is aan kassamedewerkers. Maar dat zal nefast zijn voor de winkel, vreest Peeters. "Uit een enquête die we hebben gedaan bij onze klanten, blijkt dat zij liever nog meer personeel in de winkel zouden zien. Ook het principe van de zelfscan vinden ze maar niks. Mensen houden van het sociaal contact met het kassapersoneel en dat dreigt te verdwijnen." Een aantal mensen was niet op de hoogte van de staking en zakten toch af naar de winkel voor hun boodschappen. Vandaag is de Carrefour wel gewoon terug open. (ADA)