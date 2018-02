Personeel Carrefour legt morgen werk neer 07 februari 2018

02u41 0

De Carrefour-hypermarkt in de Rabianostraat in Borsbeek zal donderdag niet open zijn omwille van een staking van het personeel. Het personeel is ongerust over de toekomst van de winkel nadat Carrefour aankondigde dat er heel wat ontslagen zullen vallen. Tegelijk is het personeel boos. Zij vinden het niet kunnen dat een bedrijf ondanks de geplande investeringen toch ook mensen zal ontslaan. In de Carrefour van Borsbeek dreigen tien mensen hun job te verliezen. Het management van Carrefour wil meer inzetten op zelfscan waardoor kassapersoneel overbodig wordt. In heel België zouden zo een 1.233 banen sneuvelen bij het warenhuis. (ADA)