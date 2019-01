Pater en ereburger van Borsbeek Filip Deploige (72) overleden ADA

28 januari 2019

16u57 0 Borsbeek In het UZ Gasthuisberg in Leuven is pater Filip Deploige overleden op 72-jarige leeftijd. Pater Deploige werd in 2014 ereburger van Borsbeek nadat hij zich jarenlang had ingezet voor de gemeente en haar inwoners. Hij overleed na een slepende ziekte.

“Pater Filip was een voorbeeldfiguur voor ons allemaal. Hij zette zich voor iedereen in, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of seksuele voorkeur. Pater Filip keek naar de mens. Tegen niemand kon hij neen zeggen. Dat was misschien wel zijn grootste kracht maar tegelijk ook zijn zwakte,” vertelt burgemeester Dis Van Berckelaer. “In alle verenigingen was hij actief en op elke activiteit was hij aanwezig. Niet alleen in onze gemeente maar ook in Wommelgem en Wijnegem was hij erg actief. Hij leefde met tweehonderd kilometer per uur en rookte enorm veel. Dat is hem nu fataal geworden.”

Nadat pater Deploige ereburger werd in Borsbeek, trok hij opnieuw naar Leuven om daar tot rust te komen. Na een slepende ziekte overleed hij in het UZ Gasthuisberg in Leuven. De uitvaartliturgie vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Geertruikerk in Leuven. Vrijdag om 19 uur is er een avondwake in de kapel van het klooster van de assumptionisten aan de Halvestraat in Leuven. Ook in Borsbeek zal pater Deploige herdacht worden tijdens een herdenkingsmis op 17 februari om 11 uur in de Sint-Jacobskerk.