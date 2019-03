OVERZICHT. Ondanks staking gaan meeste scholen in Antwerpse Zuidrand gewoon open ADA BCOR CML BSB

19 maart 2019

15u13 0 Borsbeek De vier onderwijsvakbonden COV, COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren. Maar niet alle leerkrachten en scholen doen mee. Het merendeel van de scholen in de Antwerpse Zuidrand zijn gewoon open.

Hemiksem

In Hemiksem nemen Klaverbos en de Regenboog, de twee gemeentescholen, allebei deel aan de schoolstaking. Volgens schepen van Onderwijs Kristien Vingerhoets (sp.a) zal ongeveer de helft van het onderwijspersoneel staken. Ouders die hun kinderen thuis willen houden, kunnen dat doen. Maar er wordt sowieso opvang voorzien in de scholen zelf. “Bij ons zullen elf leerkrachten staken”, klinkt het in De Regenboog. “Maar er zullen genoeg leerkrachten aanwezig zijn om de kinderen op te vangen.”

Boom

Op OLVI Boom zullen naar schatting een vijftigtal leerkrachten deelnemen aan de staking. Dat heeft vooral gevolgen voor de campus in de Bassinstraat, die morgen gesloten blijft. De leerlingen die daar les volgen, werden aangemaand om thuis te blijven. De campussen in de Gasstraat en de Brandstraat blijven normaal gezien wel open en voorzien opvang voor de leerlingen.

Niel

In Niel blijft TA Den Biezerd sowieso open, ondanks een aantal stakende personeelsleden.

Schelle

In Schelle blijft de gemeentelijke basisschool De Klim morgen wel gesloten. Het aantal niet-stakende personeelsleden is te klein om een verantwoorde opvang op de school te voorzien. In de namiddag wordt de opvang wel verzekerd in de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel.

Wommelgem

In Wommelgem staken zowel de leerkrachten van de Sint-Johannaschool en De Boomgaard. Beide scholen voorzien ook geen opvang. De Sint-Johannaschool laat weten dat er te weinig leerkrachten zijn om opvang te voorzien. Het grootouderfeest dat normaal door zou gaan morgen in De Boomgaard wordt verschoven naar 7 juni. Het Oogappeltje staakt niet mee. Daar gaan de lessen gewoon door.

Wijnegem

De Gemeentelijke Lagere School staakt niet mee maar ondersteunt de inhoud van de acties wel. “Er zijn heel wat problemen maar we denken aan de ouders en de kinderen,” klinkt het. De lessen gaan gewoon door, net zoals de Papadag. Bij Annuntia staakt een kleine minderheid van de leerkrachten maar ook hier gaan de lessen gewoon door.

Boechout

De Jan Frans Willemsschool gaat gewoon open en ook de lessen gaan door. Hier staakt slechts een kleine minderheid van de leerkrachten. De Vrije Basisschool Sint Gabriël bestaat uit drie campussen. Campus MUS, de kleuterafdeling, staakt en daar wordt geen opvang voorzien. De overige twee campussen, JEF en MOL, staken niet mee. Daar gaan de lessen gewoon door.

Borsbeek

Het Sint-Jozef Instituut heeft een pedagogische studiedag. De school is dus dicht maar de leerkrachten staken niet. Zij keren even zelf terug naar de schoolbanken.

Kontich

In het Sint-Ritacollege, de grootste school van Kontich, zijn er een aantal stakers, maar zeker niet meer dan de helft. De school voorziet opvang. In het Sint-Jozefinstituut staken ongeveer 80 van de 110 leerkrachten die morgen moeten les geven. Sommige klassen hebben gewoon les, maar er zijn ook klassen die volledig of gedeeltelijk thuis blijven. De school heeft voor opvang gezorgd.

Mortsel

Ook aan het Koninklijk Atheneum in Mortsel wordt er woensdag gestaakt. “Er is een grote stakingsbereidheid bij ons personeel”, zegt directrice Jessie Feyen. “De leerlingen kregen dinsdagnamiddag een brief mee naar hun voor hun ouders met de melding dat er woensdag geen normaal lesverloop verzekerd kan worden. Leerlingen zijn dus gewettigd om woensdag niet naar school te komen. Wie dat wel doet, wordt opgevangen door het personeel dat woensdag niet staakt.”