Ook in Borsbeek komen scholieren op straat voor beter klimaat ADA

12 februari 2019

17u59 1

Overal in Vlaanderen trekken jongeren elke donderdag de straat op om een beter klimaat te eisen van de beleidsmakers. Ook in Borsbeek zullen de scholieren van het Sint Jozefinstituut de straat op trekken. Dat gebeurt op donderdag 14 februari tussen 13 uur en 15 uur. Het centrum van de gemeente zal dan ook afgesloten worden voor het verkeer.

Ze vertrekken vanop school in de Jozef Reusenslei, steken de De Robianostraat over gaan via de Jozef Reusenslei linksaf naar de Smisbergstraat. Zo maken ze een lus langs de Jan Frans Styenenlei en komen ze terug op de De Robianostraat. Die volgen ze tot aan het gemeentehuis. Daar zal een delegatie van het bestuur in dialoog gaan met de leerlingen.