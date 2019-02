Ook Borsbeek heeft nu officieel een burgervader ADA

15 februari 2019

13u15 0

Onder het moto “De laatste zullen de eerste zijn” mocht Dis Van Berckelaer vandaag de eed afleggen als burgmeester van Borsbeek. Daarmee is hij nummer 69 en meteen ook de laatste burgemeester van de provincie Antwerpen die op bezoek mocht bij gouverneur Cathy Berx. “Laatste zijn heeft ook zo zijn voordelen,” vertelt een erg gelukkige Van Berckelaer, “je kan wat meer mensen uitnodigen.” En dat deed de burgervader - Van Berckelaer houdt niet zo van het woord burgemeester - want hij nodige naast familie ook een dwarsdoorsnede van Borsbeek uit. “We zien hier de brandweer, de politie, de oudste bewoner van de gemeente en ook de jeugd is vertegenwoordigd,” vertelde gouverneur Berx bij aanvang van de eedaflegging. Daarnaast waren ook de kleinkinderen en Dis zijn vrouw aanwezig.

Na het welkomswoordje van Berx was het de beurt aan Van Berckelaer. Met een korte maar krachtige “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen,” was het bezegeld en kan Dis zich opnieuw officieel burgervader van Borsbeek noemen voor de komende zes jaar.