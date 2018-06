Online platform tegen leegstand bedrijfsvastgoed 12 juni 2018

De gemeente Borsbeek heeft sinds kort een samenwerkingsakkoord met bizlocator, het online platform voor bedrijfsvastgoed dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid. Dit stelt eigenaars van leegstaande panden in staat om hun vastgoed aan te bieden aan ondernemers die op zoek zijn naar een huur- of kooppand. Door de samenwerking met bizlocator krijgen eigenaars een extra forum om leegstaand vastgoed te koop of te huur aan te bieden en wordt het makkelijker voor nieuwe ondernemers om een zicht te krijgen op wat er allemaal beschikbaar is in Borsbeek. Schepen van Lokale Economie Ken Casier: "De leegstand van bedrijfsvastgoed in Borsbeek is sowieso al heel laag, zeker als je vergelijkt met de ruime regio. Zo was er volgens de provincie in 2017 maar 5 procent leegstand in Borsbeek. Maar elk leegstaand pand is er één te veel." (ADA)