Onbestuurbaarheid dreigt in Borsbeek: Vlaams Belang denkt eraan zich te onthouden bij stemming om schepenposten David Acke

01 januari 2019

15u04 0 Borsbeek Wordt Borsbeek na de nu al wekenlange aanslepende politieke impasse straks onbestuurbaar? Die kans zit er dik in, nu Vlaams Belang eraan denkt om zich te onthouden bij de stemming om de schepenposten . “Als Iedereen Borsbeek en N-VA onze stem willen, dan willen wij boter bij de vis”, zegt Vlaams Belang-voorzitster Lucienne Bogaert

Als de gemeenteraad in Borsbeek moet stemmen over de aanstelling van de nieuwe schepenposten, dan is de kans groot dat Vlaams Belang zich zal onthouden. Dat zegt voorzitster Lucienne Bogaert naar aanleiding van de politieke impasse sinds de verkiezingen in oktober. “Deze situatie was ergens te verwachten en het is maar te hopen dat de burger er niet de dupe van wordt. Wij hebben met de partij de mogelijke scenario’s bekeken als het op een stemming uitdraait en we zijn geneigd ons te onthouden”, zegt ze.

De voornaamste reden is volgens Bogaert dat het Vlaams Belang geen partij wil trekken voor Iedereen Borsbeek of N-VA maar meteen beseft het Vlaams Belang dat hun stem cruciaal kan zijn en dat ze hun huid dan ook duren wil verkopen. “Voor wat hoort wat hé,” zegt Lucienne. “Als niemand met ons wil samenwerken, dan moeten ze het ook maar zelf oplossen.”

Onbestuurbaarheid dreigt

Toch wil het Vlaams Belang niet te voorbarig zijn en beseft de partij ook dat er de komende dagen nog veel kan veranderen. “Het laatste wat wij willen is dat Borsbeek onbestuurbaar wordt, dat komt niemand ten goede dus ik hoop dat Iedereen Borsbeek en N-VA er nog uitkomen.” Tot nu toe heeft noch N-VA noch Iedereen Borsbeek Vlaams Belang benaderd.

Inhoudelijk is trouwens alles al in kannen en kruiken sinds midden december. “Dat vind ik overigens erg vreemd. Je kan wel tot een akkoord komen over wat er de komende zes jaar allemaal moet gebeuren maar niet over wie wat zal uitvoeren,” zegt de Vlaams Belang-voorzitster. N-VA veroverde met 38 procent van de stemmen negen zetels en wil graag vier schepenen aanleveren en er twee aan Iedereen Borsbeek geven. Die laatste, die 39,8 procent behaalde, ziet dat niet zitten en wil een eerlijke verdeling van het aantal schepenen en huidig burgemeester Dis Van Berckelaer ook de komende zes jaar als burgemeester.

Geen water in de wijn

“Maar geen van beide wil water bij de wijn doen,” zucht Lucienne. Het Vlaams Belang behaalde met 13,8 procent van de stemmen twee zetels en zou dus een oplossing kunnen zijn voor de impasse. Maar het cordon sanitair blijft voorlopig standhouden. Volgens Lucienne ligt de Borsbekenaar niet echt wakker van de patstelling. “Haal de socialisten er dan bij, hoor ik de mensen wel eens zeggen. Maar die raakten niet verkozen. Dat toont dat het voor velen een ver-van-hun-bedshow is.”

Wat de rol van het Vlaams Belang betreft de komende zes jaar, is Bogaert nuchter. “Met twee zetels kan je maar weinig oppositie voeren. Maar we gaan ons best doen. Het is niet omdat we serieus in de minderheid zijn, dat we onze rol niet ter harte gaan nemen.”