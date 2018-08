Nog één maand wachten op zwembad Den Bessem 10 augustus 2018

02u36 0 Borsbeek De opening van het vernieuwde zwembad Den Bessem in Mortsel is in aantocht. Op 8 september is er een plechtige opening van het zwembad met Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) als eregast.

Het zwembad is dan twee jaar en negen maanden dicht geweest voor renovatie. Op 10 september gaan de deuren open voor iedereen en vanaf dan zijn ook alle scholen van Mortsel, Borsbeek, Hove en Edegem terug welkom, hun gemeentebesturen stapten immers ook mee in het verhaal van dit intergemeentelijk zwembad. Het zwembad huisvest een instructiebad en een groot 25-meterbad. De ramen van het gebouw lopen volledig tot aan de vloer, waardoor zwemmers een mooi zicht hebben op het Fort 4 en de omliggende natuur. Het bad is ook toegankelijk voor minder mobiele personen. Zonder btw is de kostprijs van dit intergemeentelijk project ongeveer zes miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen Vlaamse subsidie. (BSB)