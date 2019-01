Nieuwe sorteerregels voor gft ADA

04 januari 2019

11u48 0

Vanaf januari 2019 worden de sorteerregels voor groente-, fruit- en tuinafval aangepast. Dierlijke etensresten, vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, eieren en broodresten mogen voortaan ook bij het gft-afval. Theezakjes en koffiepads zijn dan weer geen gft meer. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft. Hieronder vind je een overzicht van wat nu wel en wat niet in de groene gft-zak mag.

De gemeente voorziet een aantal vaste dagen waarop de technische dienst het grofvuil op aanvraag komt ophalen. Deze data vind je terug op de ophaalkalender. Je moet wel minstens twee dagen op voorhand je aanvraag indienen via het online formulier in het gemeentelijke e-loket. Na de ophaling zal je thuis een factuur van de gemeente ontvangen. De tarieven kan je raadplegen op de website van de gemeente.

Is je pmd-, gft- of huisvuilzak blijven staan na de ophaalronde? Of werd jouw papier en karton niet meegenomen? Dan kan je best de intercommunale IGEAN contacteren via inzameling@igean.be.