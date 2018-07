Nieuwe fietslus langs Koude Beek 07 juli 2018

02u33 0

De Koude Beek is een begrip in Borsbeek en omgeving. De beek vormt een rode draad door de Koude Beekvallei en herbergt een mooi stukje fauna en flora. Om deze route zelf te ontdekken, is er nu de nieuwe Veleau fietslus met de titel Veleau Koude Beekvallei. De tocht start aan de Koude Beek in het Rivierenhof en loopt helemaal tot in Hove. Met je smartphone kan je de route volgen. De app geeft je ook allerlei informatie over de provinciale overstromingsgebieden en andere bezienswaardigheden op je tocht. Je vindt de route via www.routeyou.com. (ADA)