Nieuwe feestmarkt aan Fort 3 op nationale feestdag

17 april 2019

13u22 0 Borsbeek Op de nationale feestdag van 21 juli zal er aan Fort 3 in Borsbeek een gloednieuwe feestmarkt georganiseerd worden. Naast de traditionele fruit- en groentenkraampjes zullen er ook foodtrucks aanwezig zijn. De Duivenbond zorgt voor een gezellige barbecue.

Borsbeek krijgt er een nieuwe feestmarkt bij. Dat is een veredelde zondagsmarkt waar je naast de traditionele groenten- en fruitkramen ook foodtrucks kan vinden. “Bij een feestmarkt gaat het om veel meer dan gewoon kopen en verkopen. Het is een uitstap waar er een gezellige sfeer hangt en waar je ook lekker kan eten”, vertelt organisator Johan De Kimpe. Vroeger organiseerde hij al soortgelijke markten op het Sint-Jansplein in Antwerpen maar daar bloeide dat dood. “De tijd was rijp om een nieuwe locatie te zoeken. Uiteindelijk kwam ik in contact met de organisatie van De Schuur in Borsbeek. Zij waren meteen enthousiast en ook het bestuur zag er geen graten in.”

De nieuwe markt zal plaatsvinden op 21 juli, de nationale feestdag. “Het is een test en als het werkt dan maken we er een jaarlijks gebeuren van.” De organisatie van De Schuur zal gelijktijdig een evenement organiseren en ook de Duivenbond springt mee op de kar. Zij zullen een grote barbecue op poten zetten”, vertelt Johan enthousiast. Er worden zo’n honderd kraampjes verwacht. Ondertussen is Johan ook in gesprek met de jeugdbewegingen. Zij zouden activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen.

Bovendien heeft Johan nog extra leuk nieuws. Hij bevestigt dat er de komende kerstperiode opnieuw een kerstmarkt zal staan in het centrum van Borsbeek. Die zal plaatsvinden op 21 december.