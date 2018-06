Nieuwe brandweerwagen vervangt twee oude exemplaren 20 juni 2018

02u50 0 Borsbeek Het nieuwe brandweervoertuig met halfzware waterpomp dat werd aangekocht voor de brandweer van Borsbeek, is sinds afgelopen weekend op de baan. Het multifunctionele gevaarte moet twee verouderde brandweerwagens vervangen.

"We reden voordien rond met een halfzware autompomp op één voertuig voor bluswerken en met één truck met lichte waterpomp als bevrijdingsvoertuig", klinkt het bij Brandweer Zone Rand, post Borsbeek. "Het nieuwe voertuig van Mercedes-Benz kunnen we voor beide functies gebruiken. Enerzijds voor het blussen van kleine tot zware branden en anderzijds voor het bevrijden van personen uit bijvoorbeeld voertuigen of liften. De nieuwe wagens worden geïntroduceerd in alle posten van de Zone Rand en alle brandweerlieden krijgen een nieuwe opleiding om ze te gebruiken. Als we dan bijstand krijgen van een andere post, weten die mannen ook precies wat waar ligt. Voordien was er geen uniformiteit." Naast het nieuwe voertuig heeft de post Borsbeek nog zes andere wagens, waaronder een ladderwagen, dienstwagen en twee signalisatiewagens. De oude autopomp uit 1988 is al richting Portugal verscheept om daar dienst te doen. De andere oude modellen verdwijnen op termijn ook. (BSB)