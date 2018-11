Nieuw wapen tegen zwerfvuil: camera’s op vuilniswagen ADA

05 november 2018

09u51 0

Het gemeentebestuur wil van Borsbeek een slimme gemeente maken door gebruik te maken van het Internet of Things. De gemeente wil actief deelnemen aan een innovatieproject rond slim beheer van het openbaar domein. Dit project kadert in de oproep naar slimme IoT-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, die Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters vorig jaar in oktober lanceerde en waarvoor de gemeente Edegem als voortouwnemer een subsidie van maximaal 200.000 euro kreeg. Ook Borsbeek heeft de ambitie een ‘slimme’ gemeente te worden en neemt actief deel aan een innovatieproject rond slim beheer van het openbaar domein. Concreet wil de gemeente samen met de andere partnergemeenten onderzoeken of het geld ingezet kan worden voor sensoren en camera’s op vuilniswagens en andere gemeentelijke voertuigen om zo bij te dragen tot een betere monitoring en beheer van het openbaar domein. Gedurende een jaar zal de toepassing getest worden. Op het einde van dit City of Things-project moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn en wat de kostprijs daarvan is.