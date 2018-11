Nieuw samentuinproject zoekt groene vingers ADA

28 november 2018

16u17 0 Borsbeek Op een stuk grond vlak bij het geboortebos start de gemeente en Velt en Kempens Landschap in 2019 een nieuwe samentuin op. Een samentuin is een plaats waar mensen samen ecologisch tuinieren.

Deze tuin aan het geboortebos heeft al een boomgaard, maar zoekt nog enthousiaste Borsbekenaren om een moestuin mee aan te leggen en het project mee te ondersteunen. De samentuin wil Borsbekenaren met elkaar en met de natuur in contact brengen. Het project zet zich hierbij extra in om mensen in een kwetsbare situatie te bereiken en een plek te geven in de samentuin. Je hoeft geen groene vingers te hebben, je leert alles stap voor stap. Je plukt er ook letterlijk de vruchten van want een deel van de oogst mag je mee naar huis nemen, de rest wordt geschonken aan Twinkeltje in Borsbeek.

Geïnteresseerden of mensen die meer informatie wensen, kunnen naar de infoavond komen op maandag 10 december om 19.30 uur of mailen naar vrijetijdenwelzijn@borsbeek.be.