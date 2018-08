N-VA wil wekelijkse ophaling restafvalzak tijdens zomerperiode 06 augustus 2018

Als het van N-VA Borsbeek afhangt, wordt restafval wekelijks opgehaald tijdens de zomermaanden in plaats van om de twee weken. Volgens de partij hebben heel wat oudere appartementen geen bergplaats voor afval waardoor bewoners hun afval op hun terras moeten deponneren of zelfs in huis. "Tijdens warme periodes in de zomer leidt dit tot een onaangename geurhinder en het aantrekken van ongedierte, wat best vermeden kan worden," aldus voorzitter Ken Casier. De partij stelt een wekelijkse ophaling voor van juni tot en met september. Daarnaast moet er nog steeds ingezet worden op het stimuleren van het gebruik van de gft-zak. Deze afhaling gebeurt wekelijks en vele mensen zouden een volle restafvalzak eenvoudig kunnen vermijden door het beter gebruik van de gft-zak. (ADA)