N-VA wil buddysysteem voor anderstaligen 26 juni 2018

Als N-VA Borsbeek de volgende legislatuur opnieuw mag meeregeren, dan wil de partij inzetten op een nieuwe gemeentelijke website en het aanleren van Nederlands aan anderstaligen. "Een nieuwe website is zo gestructureerd dat burgers er snel de juiste informatie vinden en is ook handig mobiel raadpleegbaar", zegt voorzitter Ken Cassier. Daarnaast moet de Nederlandse taal voor een hechte gemeenschap zorgen. De partij wil werken rond een buddysysteem dat gericht is op het zoeken naar een job of opleiding. "We kijken ook of er een mogelijkheid is om samen te werken met organisaties zoals Atlas om echt klassikale cursussen te organiseren. Tenslotte willen we ook een premie invoeren voor anderstaligen die een taalcursus willen volgen bij een erkend taalinstituut", aldus Cassier. (ADA)