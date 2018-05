N-VA trekt met Walter Kiebooms naar kiezer 07 mei 2018

De leden van N-VA Borsbeek keurden de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker wordt net zoals in 2012 de 55-jarige Walter Kiebooms die momenteel schepen is van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit en Sport. "Als lijsttrekker ben ik kandidaat-burgemeester, als de kiezer dat wil. Maar inhoud is voor ons belangrijker dan postjes. Ons doel is dan ook om weer zoveel mogelijk te kunnen wegen op het beleid." Op plaats twee staat Wendy Somers, momenteel gemeenteraadslid en werkzaam als financieel directeur van het OCMW in Aartselaar. Ken Casier staat op plaats drie. Hij is momenteel schepen van Burgerzaken, Lokale Economie, Communicatie en ICT. Lijstduwer is opnieuw Kristof Van de Velde. N-VA Borsbeek wil de volgende legislatuur vooral inzetten op betere voetpaden en het actief gebruiken van mobiele camera's die ingezet kunnen worden tegen sluikstorten. Volgens de partij kunnen die camera's de pakkans verhogen en doen ze daarnaast dienst als afschrikmethode. (ADA)