N-VA en Iedereen Borsbeek hebben nog tot 21 januari om tot akkoord te komen ADA

27 december 2018

Uiterlijk op 21 januari 2019 moeten Iedereen Borsbeek en N-VA het eens geraken over de verdeling van de mandaten, lukt dat niet, dan stemt de gemeenteraad over die verdeling. Die deadline heeft alles te maken met de installatie gemeenteraad op 7 januari in Borsbeek. Als er op die dag wordt vastgesteld dat er nog geen akkoord is tussen de coalitiepartijen, moet er uiterlijk binnen de twee weken een akkoord gevonden worden. En dat is 21 januari.

Op dit moment zijn er geen signalen die wijzen op een snel akkoord. Sinds de laatste communicatie, twee weken geleden, hebben beide partijen niet meer samengezeten. Over het bestuursakkoord zijn zowel Iedereen Borsbeek als N-VA het eens maar over de verdeling van de mandaten geraken beide partijen het niets eens. Ook zijn geen van beide bereid water bij de wijn te doen. “Wij hebben ons idee over hoe de verkiezingen verlopen zijn, zij hebben hun idee. En daar geraken we het niet over eens. Wij zijn niet bereid toegevingen te doen en zij ook niet,” vertelt Ken Cassier van N-VA. Maar die uiterste datum van 21 januari moet toch vermeden worden? “De wet laat toe dat een stemming mogelijk is, dus we zien wel wat er de komende dagen en weken nog gebeurt.”

Tot die tijd blijft het voorlopige bestuur gewoon actief.

