Motorrijder uit Ranst zwaargewond na frontale botsing Sander Bral

10 april 2019

11u13 0 Borsbeek Een motorrijder en een bestuurder van een personenwagen zijn dinsdagavond in Borsbeek frontaal tegen elkaar geknald. De motard uit Ranst moest zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht worden. Beide voertuigen werden getakeld.

Het ongeval deed zich voor op het kruispunt van de Herentalsebaan met de Schanslaan in Borsbeek aan Fort 2. Het is nog niet duidelijk waarom beide bestuurders frontaal tegen elkaar reden. De motard is er erg aan toe en werd ter plaatse verzorgd door een medisch urgentieteam. Nadien werd hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Het kruispunt was versperd terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden.