Meer straatverlichting in en rond Fort 3 04 juni 2018

02u34 0 Borsbeek De Langbaan, Zoomweg en het verlengde van de Schanslaan krijgen straatverlichting. Op die manier moeten bezoekers van Fort 3 zich 's avonds veiliger voelen.

"De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in Fort 3 om er het culturele en recreatieve hart van onze gemeente van te maken. Dit heeft er toe geleid dat er al heel wat meer leven in de brouwerij is. Om ervoor te zorgen dat mensen zich ook tijdens de donkere maanden en in de late uurtjes veilig van en naar het Fort kunnen bewegen, brengen we verlichting aan", vertelt Ken Cassiers (N-VA). Ook binnen in het fort zal er op verschillende plaatsen verlichting worden aangebracht om de verenigingslokalen vlot en toegankelijk te maken. (ADA)