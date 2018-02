Man die leven redde in augustus, nu zelf overleden 17 februari 2018

Borsbekenaar Eddy Gillis is overleden op 46-jarige leeftijd. Enkele weken geleden werd Eddy nog geëerd voor zijn heldenactie in augustus toen hij een man die uit het leven wilde stappen, net op tijd kon redden. Op sociale media hebben mensen niets dan lof voor de man die alles liet vallen om iemand anders te helpen. Zo zal ook burgemeester Dis Van Berckelaer Eddy herinneren. "Eddy was een kapoen. Iemand die zeer geliefd was en meteen met iedereen een babbelte sloeg. Zijn dood kwam als een slag bij heldere hemel. Maar blijkbaar schuilde er achter die eeuwige glimlach problemen waarmee hij bij niemand terecht kon." Zijn partner Maud Delrue zegt dat zijn dood niets te maken heeft met Eddy's reddingsactie. "Achter die lachende, joviale man, zaten ook heel wat problemen. Vooral werkgerelateerde." Eddy wordt zaterdag 24 februari begraven. De dienst zal doorgaan in het crematorium in Wilrijk om 10.15 uur. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be (ADA)