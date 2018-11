Koppel vindt grafzerk in tuin en zoekt naar het verhaal achter de namen Wie zijn Karel Van Den Broeck en Constance Dellafaille? David Acke

17 november 2018

16u20 0 Borsbeek Je ruimt je tuin op en plots stoot je op een grafzerk. Je zou voor minder een gilletje slaan. Een lichaam ligt er niet onder maar Jiska en haar vriend blijven met heel wat vragen achter. Wie zijn die mensen en hoe komt die steen in hun tuin terecht? Na twee jaar zoeken leverde hun speurtocht nog niet veel antwoorden op.

Wie zijn Karel Van Den Broeck en Constance Dellafaille? Met die vraag zit Jiska al twee jaar in haar hoofd. Toen ze op een dag besloot toch maar eens te kijken wat dat donkere hoekige voorwerp was dat uit de grond stak, had ze nooit gedacht een grafzerk te vinden. “Ik heb toch even een gilletje geslagen,” vertelt ze nu. Toen Jiska samen met haar vriend iets meer dan twee jaar geleden een huis kocht op de grens van Deurne en Borsbeek, hoorde daar ook oude paardenstallen bij. “Rond die stallen lag heel wat oude rommel waardoor ik niet meteen aandacht schonk aan dat donkere voorwerp. Ik dacht dat het glas was of een gewone steen.” Maar toen ze het gras en zand opruimde bleek het dus het verticale gedeelte te zijn van een grafzerk.

“Daar sta je dan, met een grafzerk in je tuin. Mijn grootste angst was natuurlijk dat er een lichaam onder zou liggen. Uiteindelijk hebben we de Blauwe Lijn gebeld en vertelde ik over mijn vondst. Ook daar wisten ze even niet wat zeggen. Ik kan me voorstellen dat die mannen niet elke dag te maken krijgen met een grafzerk in een tuin,” lacht Jiska. Een patrouille kwam langs en onderzocht de steen. De conclusie was geruststellend: een lichaam ligt er niet onder.

Maar ondertussen behoort de grafsteen wel tot een groter mysterie waar Jiska graag een antwoord op zou willen vinden. Wie zijn Karel en Constance? Hoe komt die grafzerk in de tuin terecht? Is er nog familie van hen? “Het huis werd in de jaren ‘50 gebouwd door de vorige eigenaars maar zij hebben een andere familienaam. Ook een zoektocht in de geboorteregisters leverde niets op. Bovendien overleed Karel in 1968 en die periode is nog niet gedigitaliseerd. Opzoekwerk is dus erg veel werk,” weet Jiska. Ook de achternamen googlede ze al eens zonder resultaat. “Ik weet niet eens of die mensen wel van Antwerpen zijn.” De famillie Della Faille was een Zuid-Nederlandse adellijke familie, zie zich verder heeft ontwikkeld onder het Belgische koninkrijk. De naam Della Faille werd voor het eerst gedragen door Pieter della Faille (1478-1546), die na een verblijf in Italië gefortuneerd terugkeerde naar Antwerpen en zijn geïtalianiseerde naam behield. Zou Constance een verre nakomeling zijn?

Om een antwoord te vinden op al die vragen, postte Jiska de foto op sociale media in de hoop dat iemand haar verder zou kunnen helpen. Op Facebook leeft het mysterie in elk geval. In een mum van tijd likete heel wat mensen de foto en wilden ze graag de uitkomst van het mysterie weten.

Ondertussen denk Jiska na wat ze met de grafsteen gaat doen. Momenteel ligt hij niet ver van zijn vindplaats. “Ik heb al gedacht om er een sierperkje van te maken in een bloembak. Maar de steen weegt enorm zwaar en bovendien vindt mijn vriend het maar een vreemde gedachte,” lacht ze.