Koperdieven slaan toe op kerkhof 04 april 2018

Onbekenden zijn aan de haal gegaan met koperen onderdelen van de graven op de begraafplaats in de Robianostraat in Borsbeek. Er zouden zo een vijftiental graven beschadigd zijn. Het gaat vooral om oudere graven. Verschillende koperen kruisjes en naamplaatsjes werden van de grafzerken verwijderd. Van wanneer de diefstallen dateren, is niet duidelijk. Het was een bezoeker die de ontdekking deed. De bezoeker deed later aangifte bij de politiezone Minos. Zij belooft de zaak te onderzoeken. (ADA)