Kom ook paaseieren zoeken in gemeentepark ADA

08 april 2019

Voor de kinderen is het paasvakantie maar voor de Paashaas zijn het drukke tijden. Hij moet heel wat paaseieren verstoppen. Op 20 april tussen 10 en 12 uur kunnen alle kinderen in het gemeentepark terecht om al het lekkers dat de Paashaas achterliet te zoeken en de chocolade nadien op te eten. Kinderen die ook graag een tekening maken, kunnen die afdrukken, inkleuren en meebrengen. De twintig mooiste tekeningen krijgen een plekje in het gemeentehuis. De Paashaas vraagt mama’s, papa’s of grootouders om mee te komen genieten van de zoektocht van hun (klein)kinderen, maar om niet zelf mee te zoeken.