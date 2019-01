Kinderopvang verhuist tijdelijk naar Sint-Jozef Instituut na waterlekken Periscoop ADA

07 januari 2019

De Landelijke Kinderopvang IBO Borsbeek heeft na aanhoudende problemen met het gebouw de Periscoop beslist de kinderopvang tijdelijk naar een andere locatie onder te brengen. Sinds een tijdje begon het dak te lekken waardoor een aantal ruimtes al dicht moesten. Maar omdat het probleem zich heel snel uitbreidde, besliste de opvang om het gebouw tijdelijk te verlaten tot het probleem is opgelost. Een goede keuze zo blijkt want enkele dagen geleden is ook de waterpomp gesprongen waardoor het gebouw blank stond en er geen water en verwarming is. “Omdat het ene probleem na het andere opduikt in de Periscoop, en we het gevoel hebben de veiligheid van de kinderen niet langer te kunnen garanderen, hebben we beslist de locatie te verlaten tot alle problemen zijn opgelost. De gemeente stelt hiervoor alles in het werk zodat we hopelijk snel terug kunnen gebruik maken van ons vertrouwd gebouw,” klinkt het bij de Landelijke Kinderopvang IBO Borsbeek.

Na een overleg tussen Stekelbees, Sint-Jozef Instituut en de gemeente besloot het Sint-Jozef Instituut haar polyvalente zaal ter beschikking te stellen voor de voor- en naschoolse opvang van Stekelbees. De opvang is toegankelijk via de witte poort, aan de kant van de kerk.

Ondertussen werkt de gemeente aan een oplossing voor alle problemen in de Periscoop zodat de kinderen snel terug naar hun vertrouwde opvang kunnen.