Jaarmarkt viert 70ste editie 09 mei 2018

02u48 0

De gemeente Borsbeek maakt zich stilaan op voor het pinksterweekend en de zeventigste editie van de jaarmarkt. Traditioneel gaat dat gepaard met drie dagen feest. Zaterdag 19 mei gaat van start met 'hap en stap', dit jaar in Kabouterland, gevolgd door pret op het plein waar de kleinsten zich op het springkasteel, het prijzenrad of op een gocart parcours kunnen uitleven. Op zondag 20 mei is er de klassieke pinkstersportzondag, je kan deelnemen als loper of aan één van de verschillende fietsdisciplines. De meeste activiteiten vinden op maandag 21 mei plaats wanneer de Jaarmarkt in het "dorp naast de stad" neerstrijkt. Verder kunnen bezoekers genieten van de rommelmarkt, de paardenwedstrijd en de paardenhoefsmid. Het volledige programma vind je op de website van de gemeente Borsbeek. (ADA)