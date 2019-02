Isolatie vat vuur in kelder van woning Sander Bral

20 februari 2019

16u26 0

In een kelder van een woning in de Jan Bosstraat in Borsbeek heeft het dinsdagavond gebrand. Een pakket isolatiemateriaal in de kelder vatte plotseling vuur. Wellicht lag het te dicht bij de verwarmingsinstallatie. Er was veel rookontwikkeling maar de brandweer had de situatie snel onder controle. Er raakte niemand gewond maar er was wel schade aan de elektriciteitsleidingen. De kelder moest na het incident verlucht worden door de brandweer.