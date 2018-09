Inwoners buurgemeenten betalen halve prijs voor zwemmen in Den Bessem 05 september 2018

02u43 0

Inwoners van Mortsel, Edegem, Borsbeek en Hove kunnen vanaf maandag voor halve prijs terecht in het nieuwe zwembad Den Bessem aan het Fort 4 in Mortsel. De besturen van die vier gemeenten gingen samen in zee om het intergemeentelijk zwembad op te richten. Zaterdag volgt de officiële opening na twee jaar en drie maanden renovatiewerken en maandag gaan de deuren voor het grote publiek en alle scholen open. Een zwembeurt voor volwassenen uit Mortsel, Edegem, Borsbeek of Hove kost drie euro. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar, studenten, personen met een beperking en 66-plussers betalen twee euro voor een plons. Mensen die van buiten deze vier gemeenten komen, betalen dubbel zoveel om in het nieuwe zwembad te mogen. Het zwembad opent 's ochtends om zeven uur. Tijdens de publieke zwemuren zijn twee banen voorzien voor baantjeszwemmen. Enkel op woensdag en zaterdag tussen 13.30 uur en 16.30 uur zijn die banen voor speelzwemmen voorzien. Donderdagavond vindt het sfeerzwemmen plaats. Den Bessem werkt volledig cashvrij. In het zwembad kan je dus alleen met je bankkaart betalen. De lockers werken met codes. (BSB/ADA)