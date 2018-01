Infomoment over grote grazers Fort 3 01 februari 2018

Het gemeentebestuur van Borsbeek organiseert op vrijdag 16 maart een informatiemoment over de nieuwe grazers die binnenkort de invasie Japanse Duizendknoop met smaak zullen opeten. De Borsbeekse kern van Natuurpunt Schijnbeemden heeft er voor gezorgd dat er in de lente een aantal grote grazers naar het natuurreservaat op het zuidelijke deel van Fort 3 komen.





Of het Galloways worden of Schotse Hooglanders staat nog niet vast. André Van Langenhove, die jarenlange ervaring heeft met Galloway's in de Hobokense Polder, komt naar Borsbeek om een woordje uitleg te geven. Ook zoekt de Natuurpuntkern van Borsbeek wat extra mensen die het team kunnen versterken om een oogje in het zeil te houden op de dieren.





Daarom worden alle inwoners van Borsbeek uitgenodigd om wat nader kennis te maken met hun nieuwe 'burgers'. Het infomoment vindt plaats om 20 uur in het Cultuurhuis Borsbeek. (ADA)