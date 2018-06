Iedereen Borsbeek verkiest Jan Govaerts als voorzitter. 29 juni 2018

Jan Govaerts (42) wordt de allereerste voorzitter van de nieuwe beweging Iedereen Borsbeek. Het zijn de eerste stappen van deze ondernemer in de Borsbeekse politiek. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn grootvader, die in 1959 kort burgemeester was van Borsbeek. Bij de viering van 750 jaar Borsbeek, was hij één van de drie bedenkers van het Robiaantje. Daarnaast is hij ook voorzitter van het oudercomité van de Klinker, de gemeentelijke basisschool van Borsbeek. Govaerts wil als voorzitter het beste halen uit Iedereen Borsbeek en de Borsbekenaar ervan overtuigen dat zijn team de Borsbeekse belangen altijd voorop zal stellen, ver weg van de nationale politiek. Iedereen Borsbeek is een samensmelting van Groen, Borsbeek boven Alles en CD&V. Huidig burgemeester Dis Van Berckelaer blijft lijsttrekker. (ADA)





