Huisdiersticker gratis te verkrijgen 06 september 2018

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil in alle Vlaamse gemeenten een uniforme huisdiersticker voor noodgevallen verspreiden. Zo'n sticker moet in één oogopslag duidelijk maken welke dieren zich in de woning bevinden, zodat de hulpdiensten in geval van brand ook de huisdieren kunnen redden. Verschillende gemeentes hadden reeds een sticker maar nu is er dus een uniforme sticker. Deze kan je gratis afhalen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Op de sticker vul je in hoeveel huisdieren je hebt, zo is de brandweer op de hoogte dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Vergeet niet een watervaste stift te gebruiken. De sticker kleef je op een zichtbare plaats, op een raam in de voorgevel van je huis of op de brievenbus.