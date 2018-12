Gezocht: kinderen die willen nieuwjaarszingen ADA

01 december 2018

Nieuwjaarszingen op oudjaar is al lange tijd een traditie in vele gemeenten. De laatste dag van het jaar trekken heel wat kinderen zingend door de straten. De gemeente wil die traditie graag in ere houden en is daarom op zoek naar kinderen die op maandag 31 december tussen 10 uur en 13 uur samen met hun vriendjes willen gaan nieuwjaarszingen. Op 31 december zullen de deelnemende handelaars en burgers de affiche aan hun raam hangen, zodat de zangertjes kunnen zien waar ze zeker welkom zijn. Een lijst van de deelnemende handelaars zalvanaf 15 december ook op de website van de gemeente te vinden zijn.

Ook dit jaar trakteert het gemeentelijk feestcomité je, bij afgifte van een volle stempelkaart, in Woon- en Zorgcentrum Compostela (Doolweg 6) op een hapje, drankje en verrassing.