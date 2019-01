Gemeenteraad stemt maandag voor nieuw bestuur (maar dat is een formaliteit) ADA

19 januari 2019

16u10 0

Maandag is het dan zo ver. Wat in zowat alle andere Vlaamse gemeentes al gebeurde, staat in Borsbeek maandagavond op de agenda. Dan zal het nieuwe gemeentebestuur officieel van start kunnen gaan. Maar eerst moet er gestemd worden. Die stemming zal echter niet meer zijn dan een formaliteit omdat beide partijen vorige week tot een akkoord kwamen en dus onderling afspraken hoe het stemgedrag zal verlopen. De twee stemmen van oppositiepartij Vlaams Belang zullen dus ook geen roet in het eten kunnen gooien omwille van de enorme meerderheid die N-VA en Iedereen Borsbeek hebben.

De stemming vindt maandagavond plaats om 20 uur in het gemeentehuis en valt gelijktijdig met de gemeenteraad.