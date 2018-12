Gemeentediensten sluiten tijdens eindejaar ADA

05 december 2018

12u41 0

De verschillende diensten van het lokaal bestuur Borsbeek, zoals het gemeentehuis, het Sociaal Huis en de bibliotheek, zullen gesloten zijn tijdens de feestdagen. Het gemeentehuis sluit op maandag 24 december om 12 uur en is gesloten tot en met 1 januari 2019. Het OCMW sluit op 24 december om 12 uur en is niet open op 25 en 26 december. Ook op maandag 31 december en dinsdag 1 januari 2019 is het OCMW niet open. De bibliotheek sluit op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 en op maandag 31 december 2018, dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019. (ADA)