Gemeente wordt geen lid van statiegeldalliantie 21 maart 2018

02u46 0 Borsbeek Borsbeek zal geen deel uitmaken van de statiegeldalliantie. Meerderheidspartij N-VA stemde tegen.

De statiegeldalliantie is een groep van verschillende steden en gemeentes die de overheid willen aansporen om ook op plastic flesjes en blikjes statiegeld te heffen. N-VA vreest dat het heffen van statiegeld de consumentenprijs omhoog gaat drijven. CD&V Borsbeek is ontgoocheld. Lid worden van de alliantie was volgens de CD&V een duidelijk signaal dat er iets moet veranderen. Daarnaast vindt de oppositiepartij dat de gemeente zelf veel meer kan doen. "We stellen voor om deze legislatuur een zwerfvuil-actieplan op te maken waarbij ook effectief resultaten worden opgevolgd", zegt CD&V-gemeenteraadslid Marian Lauwers. (ADA)