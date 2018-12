Gemeente krijgt deftig rapport voor blauwe parkeerplaatsen: “Duidelijk beterschap, maar ook nog veel werk aan de winkel” David Acke

03 december 2018

14u51 0 Borsbeek Het gemeentebestuur heeft inspanningen gedaan maar er is nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie van Borah, de adviesraad van mensen met een beperking, nadat ze een jaar geleden adviezen formuleerde om meer en betere blauwe parkeerplaatsen te creëren in Borsbeek. Vandaag stelde de adviesraad haar tweede Blauwboek voor.

“Vorig jaar stelde we ons eerste Blauwboek voor dat volledig gewijd was aan de problematiek rond parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Vandaag evalueren we de geleverde inspanningen en geven we nieuwe adviezen,” startte Naomi Van Der Velden, voorzitter van Borah. De conclusie is duidelijk: er zijn inspanningen geleverd maar een aantal adviezen zijn nog niet opgevolgd. Toch is de teneur eerder positief. Ook het gemeentebestuur beseft namelijk dat ze van heel ver moest komen en dat een inhaalbeweging nodig was. “Het Blauwboek houdt ons wakker en alert en de adviezen zullen zeker meegenomen worden naar het nieuwe bestuur”, zei schepen Walter Kiebooms.

Nieuw aanvraagformulier

Wat is er verwezenlijkt? Er is een duidelijk formulier gemaakt om een parkeerplaats aan te vragen. “Vroeger was dat formulier onoverzichtelijk en wisten mensen vaak niet welke documenten ze allemaal moesten indienen. Enig minpuntje is dat het nog niet digitaal beschikbaar is maar dat heeft met de website van de gemeente te maken die een upgrade moet krijgen,” aldus Naomi.

Ook zijn er zeventien nieuwe parkeerplaatsen bijgekomen. Dat is een stap in de goede richting maar nog niet voldoende volgens Borah. “Bovendien zijn zeven van die blauwe plaatsen niet wettelijk in orde omdat er geen verplicht verkeersbord staat.” Bovenop die zeventien nieuwe plaatsen zouden er ook nog eens zestien extra plaatsen nodig zijn om aan het wettelijke minimum van zes procent van het totaal aantal parkeerplaatsen te moeten komen. Grootste struikelblok blijft vaak de zichtbaarheid van die blauwe plaatsen.”

Ondertussen droomt Borah van een kaart waar alle blauwe parkeerplaatsen en ook alle toegankelijke openbare toiletten op de vinden zijn.