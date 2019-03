Gemeente Borsbeek in rouw: brandweerman Jens De Winter (30) onverwacht overleden ADA

06 maart 2019

22u20 0 Borsbeek In Borsbeek is brandweerman Jens De Winter (30) heel onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartfalen. Hij komt uit een echte brandweerfamilie, want zowel zijn vader als moeder waren bij de brandweer.

Jens werd zondag onwel bij hem thuis en al snel werd duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. De hulpdiensten kwamen ter plekke om Jens te reanimeren en hem naar het UZA over te brengen. Helaas heeft de hulp niet mogen baten en overleed de sportieve brandweerman enkele dagen later.

Zowel bij het brandweerkorps van Borsbeek als Wommelgem is iedereen met verstomming geslagen. “Een donderslag bij heldere hemel”, reageert burgemeester en oud-brandweercommandant Dis Van Berckelaer, “Jens was enorm geëngageerd binnen het brandweerkorps. Een topkerel. Dat hij zo plots overleden is, is niet te vatten. Het is een brandweerhelm die altijd zal blijven hangen, een pak dat nooit meer gedragen zal worden”, zucht de burgemeester.

De oorzaak van het overlijden zou een hartfalen zijn geweest. “Niemand was op de hoogte van het probleem. De vele tests hebben niets aan het licht gebracht. Niemand stelde zich ook vragen. Jens oogde perfect gezond en was heel sportief. Hij nam deel aan de Spartacusrun en dat soort dingen.”

Het gemeentebestuur besliste ter nagedachtenis van Jens de vlaggen aan het gemeentehuis halfstok te hangen en een rouwhoekje in te richten.