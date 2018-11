Geldautomaat is plofkrakers te slim af: geen cent buit dankzij gasdetectiesysteem Patrick Lefelon

19 november 2018

10u06 1 Borsbeek De plofkraak van maandagmorgen op de geldautomaat van Argenta in de Schanslaan in Borsbeek is mislukt. De automaat is uitgerust met een gasdetectiesysteem. Op het moment dat er gas in de automaat werd gespoten, gingen de verfpatronen af en werd het geld onbruikbaar.

De man die boven het bankkantoor in de Schanslaan woont, schrok rond 4 uur wakker van een explosie. Hij keek door het raam en zag nog net twee verdachten in een rode auto springen en wegrijden richting Herentalsebaan.

Andere buren werden gewekt door het loeiende inbraakalarm van de bank. Al enkele minuten later waren politie en brandweer ter plaatse. Die hadden niet zoveel werk want de schade aan de automaat is beperkt. De brandweer verluchtte het bankkantoor en de woning erboven want daar hing wel een brandgeur.

Gleuven afgedicht

Volgens het Antwerpse parket zijn de daders kort na vier uur toegekomen aan de Argenta-bank. Vanop de stoep pompten zij gas in de bankautomaat. Naast het toestel vonden de speurders ook een doek waarmee de gleuven werden afgedicht om het gas niet opnieuw te laten ontsnappen.

Parketwoordvoerster Lentle Jespers: “De geldautomaat is uitgerust met een automatisch gasdetectietoestel. Dat systeem zet de veiligheid in werking als er gas in de automaat wordt opgemerkt. Nog voor de daders de bankautomaat tot ontploffing wilden brengen, ontploften de verfpatronen in de automaat. Zo werd het aanwezige geld in verf gedrenkt en onbruikbaar gemaakt. De daders vluchtten weg in hun klaarstaande wagen. Er werd geen buit gemaakt.”

‘s Middags opnieuw open

Er werd wel wat schade aangericht aan het gebouw maar tegen de middag ging het bankkantoor weer open. De geldautomaat bleef wel afgesloten. De ontmijningsdienst DOVO en de federale gerechtelijke politie stuurden mensen ter plaatse voor het verdere onderzoek.

“Er wordt onderzocht of er een link is naar Nederlandse bendes die gespecialiseerd zijn in plofkraken”

Of er ook deze keer een link naar Nederland is, valt af te wachten. Vooral Nederlandse bendes hebben zich gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten.

De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen rolde in september een Nederlandse bende op die het afgelopen jaar minstens zes plofkraken uitvoerde in Vlaanderen. Zo werd in Boechout met succes een geldautomaat van De Post opgeblazen. De bende maakte in totaal 560.000 euro buit. Acht verdachten, vooral Nederlanders, zitten nog in de cel.