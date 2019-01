Geheime stemming brengt geen verrassingen met zich mee: nieuwe bestuur kan officieel aan de slag ADA

21 januari 2019

21u58 0 Borsbeek Grote verrassingen werden er niet verwacht tijdens de geheime stemronde voor het benoemen van de nieuwe schepenen in Borsbeek en zo geschiedde het ook. Het nieuwe bestuur kan nu officieel van start, al moet burgemeester Dis Van Berckelaer wel nog even langs bij de gouverneur voor zijn eedaflegging.

Het nieuwe bestuur van Borsbeek kan officieel van start gaan. Iets later dan de andere steden en gemeenten in Vlaanderen maar daar had niemand het nog over bij aanvang van de gemeenteraad. Er heerste vooral opluchting in de wandelgangen. Zowel Iedereen Borsbeek als N-VA waren als de dood voor een geheime stemming zonder akkoord als stok achter de deur.

Zo ver kwam het dus niet. De aangekondigde schepenen werden doormiddel van een geheime stemming verkozen. Omdat er per schepenpost slechts één kandidaat werd voorgedragen, was die stemming ook niet meer dan een formaliteit. Na zes rondes was de kous af. Nadien tekende burgemeester Dis Van Berckelaer nog de voordrachtsakte om zijn rol als burgmeester te bevestigen. Over twee weken zal hij als laatste burgemeester van de provincie Antwerpen op de koffie gaan bij gouverneur Cathy Berx om er de eed af te leggen.