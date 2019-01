Geen schepenen op installatievergadering Borsbeek ADA

07 januari 2019

21u52 0 Borsbeek Nu Linkebeek een nieuw bestuur heeft, is Borsbeek officieel de enige gemeente in Vlaanderen dat nog geen schepenen kan voordragen tijdens de installatievergadering.

21 gemeenteraadsleden legden hun eed af en ook de leden van de Politieraad en het Bijzonder Comité werden aangesteld maar op vlak van nieuwe schepenen bleef het stil tijdens de installatievergadering in het gemeentehuis van Borsbeek. Er werd enkel akte genomen van het feit dat er geen voordracht is van schepenen. Daarmee is Borsbeek de enige gemeente in Vlaanderen die nog geen bestuur heeft.

Dat betekent dat er sowieso gestemd zal moeten worden op 21 januari. Die stemming zal moeten uitmaken wie schepenen wordt. Intussen blijven Iedereen Borsbeek en N-VA met elkaar communiceren en hopen ze alsnog tot een compromis te komen. In dat geval zal de stemming niet meer dan een formaliteit zijn. Komen beide partijen er niet uit, dan belooft de anonieme stemronde erg spannend te worden en zal de rol van het Vlaams Belang niet onderschat mogen worden. Zij hebben namelijk twee stemmen te geef. Burgemeester Dis Van Berckelaer hoopt in elk geval dat er voor die ultieme datum nog een akkoord uit de bus komt, al beseft hij ook dat er al heel wat onderhandeld is en dat de mogelijkheden stilaan uitgeput geraken. Maar gaan praten met het Vlaams Belang om die twee stemmen te ronselen, dat zal Iedereen Borsbeek niet doen. “Wij doen niet mee met het voor wat, hoort wat principe van het Vlaams belang. Die deur blijft dicht.” En ook bij N-VA houden ze de boot van het Vlaams Belang af. “Wij respecteren het cordon sanitair,” zegt Walter Kiebooms. “Vanaf morgen tellen we af naar 21 januari en ondertussen hopen we op een akkoord. Een anonieme stemming is en blijft een loterij en dat willen we vermijden.”