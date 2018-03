Gangster die winkelier ontvoerde op vrije voeten 13 maart 2018

02u25 0 Borsbeek De Tsjetsjeen, die verdacht wordt van de brutale ontvoering van de uitbater van een hengelsportwinkel in Brasschaat, is op vrije voeten. Nochtans werd de voortvluchtige Islam G. (36) in 2016 in Oekraïne opgepakt en had het Antwerpse gerecht om zijn uitlevering gevraagd.

"Ze klopten en stampten zo hard, dat het duidelijk hun bedoeling was dat ik knock-out zou gaan. Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen: ik had net zo goed dood kunnen zijn."





Luc Cleys is nog steeds diep onder de indruk van het brutale geweld dat hem op 13 juli 2016 overkwam. Twee mannen overvielen hem toen in zijn winkel aan de Martouginlei in Brasschaat. Ze sloegen en schopten hem bewusteloos. Hij werd gekneveld en in een bestelwagen gesleurd.





Het slachtoffer werd tijdens de rit verder afgetuigd. Hij kreeg te horen dat de twee hem naar enkele mannen gingen brengen die met hem wilden praten. Wie de opdrachtgevers waren en wat ze van hem wilden, is nog altijd niet duidelijk. Cleys slaagde er in Borsbeek in om de laaddeuren te openen en zo te ontsnappen. Het slachtoffer had schaafwonden over zijn hele lichaam, een opgezwollen en bebloed gezicht, een gebroken rechteroogkas en uitgeslagen tanden.





Gevlucht

Abdellatif R. (31) en Islam G. (36) werden voor de brutale ontvoering tot 6 jaar cel veroordeeld.





Bij die laatste gebeurde de veroordeling bij verstek: Islam G. was na de ontvoering van Cleys naar het buitenland gevlucht. In de zomer van 2016 werd de Tsjetsjeen, die geseind stond, in Oekraïne opgepakt. De Oekraïense autoriteiten lieten hem gaan en zo kon de overlevering, waar het Antwerpse gerecht om had gevraagd, niet doorgaan.





Islam G. schakelde inmiddels vanuit het buitenland advocaat Carl Slabbaert in, die verzet aantekende. Op het proces dat gisteren werd overgedaan, eiste de procureur opnieuw 6 jaar cel tegen de Tsjetsjeen. De advocaat ontkende dat er doodsbedreigingen werden geuit. Dat er geweld was gebruikt, werd niet betwist. Vonnis op 28 maart. (BJS)