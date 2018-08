Galloway-runderen gaan voortaan als Charlotte, Emma en Paulien door het leven 03 augustus 2018

02u42 0

De galloway-runderen die staan te grazen rond Fort III hebben een naam gekregen. De moeder gaat voortaan als Charlotte door het leven en haar dochters luisteren naar de namen Emma en Paulien. Een ideetje van burgemeester Dis Van Berckelaer. Voor de namen van de kalfjes vond de burgemeester inspiratie bij het geboortejaar van de dieren. "In het jaar dat ze geboren werden, waren Paulien en Emma de populairste namen", vertelt Dis. "Maar voor de naam van de moeder heb ik een beetje vals gespeeld. Die heb ik vernoemd naar mijn eigen dochter Charlotte", lacht hij. "Ach ja, dat is een klein grapje. Mijn dochter vond het eerst wat raar, maar uiteindelijk heeft ze er geen last van." De Schotse runderen zullen nog tot september rond Fort III grazen om daarna tijdens de wintermaanden naar hun stal in Mechelen te gaan. In april komen ze dan terug.





(ADA)