Foto in krant verraadt 'relschopper' DOKWERKER RISKEERT CELSTRAF NADAT AGENT HEM HERKENT OP VOORPAGINA WOUTER HERTOGS

02u55 0 rv De voorpagina van Het Laatste Nieuws van 7 november 2011. Kevin S. staat uiterst links. Borsbeek Een dertiger uit Borsbeek riskeert een jaar celstraf met uitstel voor zijn aandeel in de rellen bij de eerste nationale betoging in Brussel eind 2014. De man werd opgepakt nadat een agent hem herkend had op een foto op de voorpagina van deze krant.

"Niet om te lachen", stond op de voorpagina van deze krant op 7 november 2014 te lezen. Op de foto: Kevin S. uit Borsbeek met enkele andere betogers. Achter hen een bestelwagen en een bed die in brand staan. Een Brusselse agent verslikte zich in zijn koffie toen hij de bewuste foto zag. S. was volgens hem een van de vele relschoppers die met stenen naar de politie had gegooid en geweld had gebruikt tegen de agenten die de orde moesten handhaven.





Twee weken later heeft de politie Kevin S. 's ochtends uit zijn bed geplukt. Pas vijf dagen later zou hij het terugzien, want de onderzoeksrechter beval zijn aanhouding. Uiteindelijk zou het drie jaar en twee maanden duren alvorens de zaak van S. voor de Brusselse correctionele rechtbank kwam. "Door de vraag tot bijkomend onderzoek van de advocaten", zegt het parket. De verdediging wees echter naar een traag gevoerd onderzoek als oorzaak van de laattijdige rechtsgang en vond dat de redelijke termijn is overschreden.





Vrijspraak gevraagd

Zelf kon S. door ziekte niet naar Brussel komen. Zijn advocaat Maxwell Ogumula vertegenwoordigde hem. Die nam met niets anders dan de vrijspraak genoegen. "Het enige wat het parket heeft tegen mijn cliënt is die foto in Het Laatste Nieuws. Daarnaast niets. Op geen beeld is te zien dat hij een steen werpt of agenten slaat. Op de foto staat hij vreedzaam. Dat kan gewoon geen bewijs zijn voor een veroordeling. Het houdt geen steek om net hem uit die honderden relschoppers te halen", klonk het kordaat. Het parket had echter een andere mening. "Agenten zijn niet de boksbal van een woedende menigte." De openbare aanklager verzette zich evenwel niet tegen een werkstraf.





Naast S. stonden nog twee andere Antwerpse dokwerkers terecht. Een van hen, Ludo M., erkende zijn betrokkenheid maar vroeg de opschorting. Kenny M. stelde daarentegen het slachtoffer van een vergissing te zijn geweest. "Ik werd eruitgeplukt door de politie, maar ik had niets gedaan." Hij vroeg de vrijspraak. Uitspraak op 15 februari.