Fort III wordt stilaan festivalterrein 12 juli 2018

02u55 0

In Fort III wordt hard gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen voor de eerste editie van Borsbeek Live. Het gratis muziekfestival vindt vrijdag plaats en start om 17 uur. Op het programma enkel muziek van eigen bodem met onder andere De Romeo's, Laura Tesoro, 2Fabiola en de partyband UNcle Phil. "Rode draad is feesten", weet medeorganisator Tim Van Mierlo. Volgens hem is de grote troef het decor dat Fort III biedt. "Toch blijft het fortterrein voor velen een nobele onbekende. Zelfs voor de inwoners. Met Borsbeek Live brengen we deze unieke plek weer wat dichter bij de mensen. En niets zo fijn dan dit te doen door een geweldig gratis feest te geven waar iedereen lekker uit de bol mag gaan op het beste qua ambiance wat muzikaal Vlaanderen vandaag te bieden heeft", klinkt het. (ADA)