Fort Borsbeek wordt groene oase dankzij 250.000 euro subsidies ADA

01 april 2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel lanceerde nieuwe projectoproepen voor onthardingsprojecten, de aanleg van groendaken en vergroeningsprojecten. De minister deed dat op de site van het fort van Borsbeek, een geselecteerd project van de eerste oproep voor onthardingsprojecten. “Vorig jaar ontvingen we 250.000 euro aan subsidies om de site rond het Fort aan te pakken en groener te maken,” vertelt schepen Marian Lauwers. “Met een begeleidingsteam zijn we nu de eerste krijtlijnen aan het uitzetten. De bedoeling is dat we bijna 2 hectare beton zullen verwijderen. in de plaats komt er een flexibele groenzone die voor verschillende doeleinden moet dienen. De komende weken zullen we ook samenzitten met jeugdbewegingen om naar hun wensen te luisteren,” aldus de schepen.

Eind dit jaar zal de gemeente de nodige vergunningen aanvragen zodat er in de helft van 2020 gestart kan worden met de eigenlijke werken. Geschat wordt dat die een jaar tot anderhalf jaar zullen duren.