Figuranten gezocht voor filmpje over bewegen 11 mei 2018

02u26 0

De gemeente Borsbeek, LOGO Antwerpen en de Welzijnsraad zijn op zoek naar figuranten voor opnames van een filmpje rond bewegen. Het filmpje moet de Borsbekenaar warm maken om meer te bewegen. Iedereen is welkom tijdens één van de twee draaidagen. Behoor je tot een vereniging, dan mag je ook in je kostuum komen. De eerste draaidag vindt plaats op maandag 14 mei om 11 uur aan het Woonzorgcentrum Compostela.Meer info via vrijetijdenwelzijn@borsbeek.be.