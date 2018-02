Feestvarken vzw en gemeente slaan handen in elkaar 10 februari 2018

02u43 0 Borsbeek Feestvarken vzw zal vanaf nu ook feestpakketten afleveren aan het OCMW van Borsbeek. De vzw stelt pakketten samen ter waarde van dertig euro voor kinderen die jarig zijn maar omwille van armoede anders geen verjaardagsfeestje zouden kunnen geven.

"Wij stellen dozen samen ter waarde van dertig euro met daarin alles wat nodig is om een leuk verjaardagsfeestje te geven. Ballonnen, vlaggetjes, inpakpapier, een traktatie voor de klasgenootjes en ook een cakemix. De doos wordt via het OCMW aan de ouders gegeven zodat de kinderen niet weten van waar alles komt. Zo kunnen ook zij genieten van een spetterend verjaardagsfeestje zonder zorgen," legt Koen Hendrickx uit. Op basis van een geboortelijst die ze krijgen via het OCMW, weet de vzw hoeveel pakketten ze moeten voorzien per jaar.





Voorzitter van Feestvarken Fran Cabuy overhandigde gisteren het allereerste feestpakket aan OCMW-voorzitster Rita Schouppe-Moons. Naast het leveren van feestpakketten, trekt de vzw ook rond in lagere- en secundaire scholen om lessen te geven rond armoede. Borsbeek is de 33ste gemeente die mee in het verhaal van Feestvarken vzw stapt. (ADA)