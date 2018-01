Extra parkeerplaats moet handelaars bereikbaar maken 26 januari 2018

Tijdens de gemeenteraad werd beslist om in de Jozef Reusenslei ter hoogte van huisnummers 89-91 een parkeerplaats voor dertig minuten kortparkeren in te richten. Verder zal in de Lucien Hendrickxlei op de parking van de watertoren een blauwe zone worden geïntroduceerd van een aantal parkeerplaatsen. Dat betekent dat je verplicht bent je blauwe parkeerschijf te leggen. Met deze maatregel wil het bestuur de lokale middenstand makkelijker bereikbaar maken. Ook tijdens de week durft het er wel eens erg druk te zijn. (ADA)